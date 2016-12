"Estamos evaluando convocar a una consulta popular para definir la propuesta de Reforma Constitucional"

El ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, lamentó que el proyecto para la reforma parcial de la Constitución Provincial haya sido rechazado por los legisladores de la oposición, y reconoció que para resolver la cuestión está estudiando la posibilidad de llamar a una consulta popular.

"Estamos evaluando convocar a una consulta popular para definir la propuesta de Reforma Constitucional", anticipó el ministro, quien considera que "dos años de paciente espera han demostrado toda la prudencia del Gobierno con respecto a este tema, pero este rechazo ya nos ubica en otra situación, porque no queremos que la iniciativa se pierda".

"Desde el nacimiento mismo del proyecto, la Gobernadora tuvo la más amplia predisposición para recibir las inquietudes de todos, se crearon los espacios institucionales para dar cabida a todas las líneas de pensamiento y se abrieron las puertas a todos los sectores y a todas las propuestas ciudadanas. Se remitió el proyecto al ámbito legislativo para un tratamiento serio, libre, responsable y enriquecedor; y no vamos a permitir que esta iniciativa se diluya en ese laberinto que desemboca ahora en un rechazo", señaló.

El titular de la cartera política observó que "la oposición ya hizo uso y abuso de la más variada gama de argumentos para no asumir la responsabilidad de dar curso al proyecto, y la realidad es que con su postura han perdido toda seriedad".

Al enumerar las incongruencias del discurso de los legisladores del Frente Cívico y Social, Saadi indicó que "el año pasado la excusa fue que se trataba de un año electoral, este año no fue electoral; pedían certeza electoral y no acompañaron su institucionalización; pedían una reforma judicial y no quisieron hacerla; piden participación y no participan; entonces deben reconocer abiertamente que se oponen al final de los privilegios de la clase política que la Gobernadora impulsó".

"Este comportamiento, extendido durante dos años y coronado con el rechazo de hoy, representa ya una falta de respeto para las más de 500 organizaciones, instituciones y entidades, de toda la Provincia y de distintas vertientes de pensamiento e ideología política, que trabajaron en el proyecto de reforma", consideró el ministro.

"Quizás sea momento de que la ciudadanía se exprese y defina con su voluntad el acompañamiento a la reforma, que va mucho más allá de cualquier coyuntura política, y apunta a un cambio mucho más profundo en la vida institucional de la provincia", aseveró Saadi.

"Una consulta popular, que bien podría realizarse en marzo, permitirá que los catamarqueños opinen si es que están a favor de la implementación de una Carrera Administrativa de idoneidad, méritos y profesionalización hasta el cargo de Dirección; creación del Defensor Oficial de la Corte; ingreso igualitario a través de concursos abiertos a la administración pública; Creación de la Oficina Anticorrupción; creación del Defensor del Pueblo; creación del Observatorio de los Derechos Humanos; establecimiento de una fecha única de realización de las elecciones generales; obligatoriedad de la educación desde el Nivel inicial hasta el Secundario y todo lo que propone el proyecto: que el pueblo tome la palabra es hoy una alternativa real", concluyó.