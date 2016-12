Lucía: "Tenemos que aprender a trabajar juntos, la disputa estéril no sirve para nada"

La Gobernadora Lucía Corpacci visitó esta mañana Belén, y desarrolló actividades en la cabecera departamental y en Londres, con una agenda oficial en la que se destacó la entrega de más de 40 flamantes viviendas.

Lucía dejó un fuerte mensaje a la clase política, al señalar que se debe priorizar el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad, porque las dificultades no dejan margen para peleas partidarias.

"Tenemos que aprender a trabajar juntos, la disputa estéril no sirve para nada", subrayó la jefa de Estado, al recordar que "ocupemos el cargo que ocupemos, nada es nuestro, todo es de la gente".

En la ciudad de Belén, Lucía entregó un total de 21 nuevas viviendas, incluyendo dos viviendas rurales productivas, una vivienda social y 18 correspondientes al programa Sol Habitat, destinadas a hogares cuya cabeza son madres soleteras.

Las flamantes casas están ubicadas a la vera la mítica Ruta 40 y la emoción de quienes recibieron las llaves de su nuevo hogar fue el denominador común de cada entrega.

Con el intendente Daniel Ríos como anfitrión, asistieron al acto el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Fidel Sáenz; el administrador del IPV, Dante López Rodríguez; el secretario de la Vivienda y el Habitat de la Nación, Domingo Amaya; el senador departamental, Jorge Solá jais, la senadora nacional, Inés Blas, el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, concejales e intendentes de Belén.

También se entregó la personería jurídica al Centro de Jubilados y Pensionados Nuevo Amanecer.

Al hacer uso de la palabra Lucía comenzó por destacar la inusual participación de autoridades de distintos signo político en el proceso de construcción de las viviendas, ya que los terrenos fueron originalmente donados por Daniel Ríos (FCS) y las viviendas gestionadas luego por José Avila (FPV).

"Tenemos que aprender", subrayó la mandataria, porque la situación mejoraría "si entendiéramos todos que, ocupemos el cargo que ocupemos, nada es nuestro, todo es de la gente".

Pidió a quienes recibieron sus ccasas que "transformen cada casa en un verdadero hogar para ustedes y para sus hijos, que las llenen de amor, que las llenen de cariño, porque la idea es que puedan vivir mejor, y nadie puede vivir mejor por muy linda que sea su casa si adentro no hay amor entre los que viven".

"No ha sido un año fácil para nadie, y les costó más a los que menos tienen", agregó Lucía, para reconocer que, como provincia, Catamarca "también ha sentido este cimbronazo, como todos, del que espero que podamos salir todos juntos, y que mejore la situación económica para que todos vivamos mejor. Siempre intentando trabajar juntos con los intendentes y el Gobierno nacional, vamos a seguir haciendo el esfuerzo para seguir cumpliendo con los sueños, los anhelos y las esperanzas que tienen todos ustedes: tenemos que aprender a trabajar juntos, tenemos que aprender que la disputa estéril no sirve para nada", concluyó.

Más viviendas en Londres

En Londres, Lucía entregó otras 20 casas, esta vez del Instituto Provincial de la Vivienda. Allí fue recibida por el intendente de Londres Diego Roldán y el ex intendente y actual director de YMAD, Gilberto Santillán. Además, entregó dos móviles y un camión grúa para la guardia urbana de Londres.

Estas 20 viviendas forman parte del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, cuya construcción resuelve su estructura en una superficie de 54,84 metros cuadrados, con posibilidades de ampliación; y cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, estar, baño, y lavadero, con terminaciones completas en todas sus dependencias, es decir, revoque grueso y fino, pintura látex en paredes, piso granítico, carpintería metálica con pintura sintética en exteriores y puertas placas interiores, y techo cubierto con baldosa cerámica.

Otra característica fundamental es la construcción de viviendas individuales (no apareadas) que favorecen la independencia de los adjudicatarios, es decir la intimidad del grupo familiar en el seno mismo de su hogar.

Asimismo, todas las viviendas se entregan con las respectivas conexiones domiciliarias de luz y agua a fin de que puedan ser habitadas por sus propietarios desde el momento de mismo de recibir la llave.

También en Londres Lucía habló a los vecinos, y sostuvo que "la vida de nosotros los polítios, que a veces nos cachetean tanto por un lado y por el otro, a veces no es fácil; pero cuando las cosas no están bien, uno recuerda la cara de alegría de aquel que recibió la vivienda, o cuando recuerdo la cara de los chiquitos y los abuelos que van al CIIC a pasar las vacaciones... todo vale la pena: sentir que uno tuvo que ver en poner un granito de arena para que ustedes puedan tener la vivienda".

"No son momentos fáciles, pero en los momentos complejos y difíciles es cuando tenemos que tener en claro que más juntos tenemos que estar. No podemos estar mirando si es uno de esta vereda o de aquella vereda, porque hay mucha necesidad y tenemos que trabajar todos juntos para responder a esa necesidad", insistió.

Finalmente celebró la continuidad de nuevos proyectos porque "trabajo es lo que buscamos, y esta obra tiene doble valor: darle la casa a quien no la tiene y que haya mano de obra ocupada".

Además de las casas entregadas hoy, se encuentran en ejecución otras 30 viviendas “Techo Digno” en la ciudad de Belén y también otras 30 viviendas “Techo Digno” en Londres.

Educación entregó mobiliario

El ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez acompañó a Lucía en el acto de entrega de viviendas que se realizó en el departamento Belén. En la oportunidad, el ministro Gutiérrez realizó la entrega simbólica del mobiliario destinado a 34 Escuelas Secundarias Rurales de toda la provincia.

Las escuelas del departamento Belén recibieron el equipamiento perteneciente al Programa Nacional PROMER II que cuenta con una inversión de $ 1. 249. 848. El mobiliario será entregado en cada establecimiento escolar beneficiario del Programa Nacional y servirá para mejorar las condiciones de las escuelas rurales de la provincia.

Sobre PROMER II

El Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural tiene como objetivo de desarrollo apoyar las políticas del Gobierno nacional con el propósito de reducir las tasas de repitencia en la educación, y aumentar la inscripción y la terminación de los estudios en la educación secundaria en las zonas rurales de Argentina.