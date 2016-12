Lucía entregó 66 viviendas en Valle Viejo

En una jornada plena de actividad, en que superó el centenar de viviendas entregadas en distintos puntos de la Provincia, la Gobernadora Lucía Corpacci concretó esta tarde la cesión de otras 66 nuevas viviendas en Valle Viejo, primera entrega de un barrio que contempla en total 115 casas.

"Hemos recorrido no sólo Londres y Belén, sino que venimos de los barrios de la Ribera y terminamos con ustedes en esto, que para mí es un hermoso festejo: no hay mejor fiesta que ver en la cara de ustedes, la alegría que tienen de saber que van a tener su casa", señaló Lucía.

La mandataria, al dirigirse a los vecinos, observó que "yo sé que muchos pensaban que no las iban a tener, que no las íbamos a terminar, porque esta es una historia que lleva muchos años... empezó en el 2005 y quedaron paradas. Cuando asumimos el Gobierno nos encontramos con 600 viviendas sin terminar, que estaban abandonadas en distintos lugares de la Provincia: hoy de esas viviendas sólo nos queda terminar lo que falta de este barrio y 17 viviendas en El Alto. Todas las demás las terminamos y todas están en manos de sus propios dueños".

Lucía, que al saludar a las autoridades presentes reconoció que "lamento que no esté el intendente", sostuvo que "no voy a hacer un discurso político hoy, simplemente quiero decirles que estoy muy feliz de compartir este día con ustedes, siempre entregar viviendas es un acto de enorme felicidad, pero cuando uno las entrega cerca de las fiestas eso se duplica".

"Veo que hay gente que ya trajo sus cosas para la mudanza, están con los camioncitos esperando que nos vayamos para entrar a las casas, y eso es lo mejor que nos puede pasar: que nadie diga que entregamos casas a gente que no las usa, que nadie digaa que le entregamos casas a gente que no le corresponde: eso es para nosotros el mayor orgullo", agregó.

La entrega de 66 viviendas correspondientes al Programa Plurianual de Construcción de Viviendas, forma parte de un barrio de 115 viviendas, licitadas en 2005, y era una de las tantas obras que al inicio de esta gestión se encontraba paralizada. En 2015 se decidió reactivarla con fondos provinciales.

Cada vivienda ocupa una superficie de 54,84 metros cuadrados, con posibilidades de ampliación; y, cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor, estar, baño, y lavadero, con terminaciones completas en todas sus dependencias, es decir, revoque grueso y fino, pintura látex en paredes, piso granítico, carpintería metálica con pintura sintética en exteriores y puertas placas interiores, y techo cubierto con baldosa cerámica.

Asimismo, todas las viviendas se entregan con las respectivas conexiones domiciliarias de luz y agua a fin de que puedan ser habitadas por sus propietarios desde el momento de mismo de recibir la llave.