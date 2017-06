Aniversario de la Maternidad Provincial 25 de Mayo

El Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos junto al Director de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”; Dr. Daniel Ovejero, el director Asistente, Luis Alberto Del Pino Ahumada; el Subsecretario de Salud Pública, Dr. Sergio Orellana Barrera y la Directora del Hospital de Niños "Eva Perón", Dra. Mónica Zalazar participaron este mediodía de los festejos por el 7° aniversario de la creación de la Maternidad.

El acto se realizó en las instalaciones del Maternidad y contó con la presencia de los directores y personal que trabaja en los servicios de neonatología, consultorios externos, enfermería, kinesiología, obstetricia, terapia intensiva, administración contable, radiología, laboratorio de Prótesis dentales, residencia de madres, mantenimiento y demás servicios que funcionan en la misma.

“Nuestros profesionales tienen un enorme entrega y sabemos que cuando ingresan a sus lugares de trabajo lo hacen con la firme convicción de entregar, lo mejor que tiene cada uno al servicio de la gente. Hoy quiero brindarles un reconocimiento a quienes de forma silenciosa trabajan para que la Maternidad brinde un mejor servicio. Cada vez son más los que asisten a la Maternidad y saber que nuestros profesionales hacen lo posible para brindar, no solo atención médica sino también contención y porque no bienestar nos enorgullece. Quiero que sepan también que las personas que vienen atenderse aquí, en algunos casos y casi me atrevo a decirles la mayoría o un gran número de ellas, no tienen obra social, no tienen trabajo y merecen que la Maternidad le brinde lo mejor por eso le agradezco la entrega diaria”, manifestó el Dr. Daniel Ovejero.

Luego del acto los presentes compartieron un almuerzo de camaradería.